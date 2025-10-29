В Королеве возведут новый детский сад

На улице Гагарина городского округа Королев возведут новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, подрядчиком, который выполнит проектирование и строительство дошкольного учреждения, выступит ООО «Высота». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Мы продолжаем реализацию поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по строительству учреждений образования. Так, для дошкольников в 2027 году в Королеве построим детский сад на 350 мест», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, на прилегающей территории появятся детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, малые архитектурные формы, а также выполнят благоустройство и озеленение. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.