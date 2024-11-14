В Королеве задержали соучастника мошенников, которые обманули пенсионера на 15,3 млн рублей

В Королеве задержали соучастника мошенников, которые обманули местного жителя более чем на 15 миллионов рублей. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Мужчине в возрасте 65 лет позвонили якобы из ФСБ. Пенсионера заверили в том, что его личный кабинет на сайте госуслуг взломали, банковские счета заблокировали, а на мужчину завели уголовное дело. Чтобы сохранить деньги, потерпевшему нужно было перевести их на «безопасные» счета.

В результате мужчина закрыл свои вклады в банках, купил новый телефон, установил на него рекомендованные мошенниками приложения и перевел все деньги на счета преступников.

После этого злоумышленники убедили пенсионера продать автомобиль и так же перевести им деньги с продажи. Затем потерпевшего заверили в том, что мошенники пытаются продать его квартиру. Чтобы сохранить жилье, мужчине необходимо было продать его самому. Пенсионер организовал показ квартиры. На осмотр пришел риелтор в сопровождении уже реальных сотрудников полиции. Таким образом, мужчина понял, что стал жертвой крупного мошенничества.

Общая сумма причиненного пенсионеру ущерба составила 15,3 миллиона рублей. В ходе расследования задержали соучастника мошенников — молодого человека в возрасте 22 лет. Он рассказал, что на его счета в банках переводили похищенные средства. Часть он оставлял себе, а остальное переводил соучастникам. Злоумышленника арестовали.