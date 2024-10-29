В Королеве задержали троих мужчин, похитивших из таунхауса имущество на 30 миллионов рублей

В Королеве задержали троих мужчин, которые похитили из таунхаса имущество более чем на тридцать миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Кража была совершена в одной из квартир таунхауса на Пролетарской улице. Злоумышленники ночью отжали дверь балкона и проникли в помещение. Там они собрали в пакеты драгоценности, часы, технику, одежду и сумки известных брендов, деньги. После этого похитители скрылись на машине.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленников установили и задержали в столице. Ими оказались двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас они под стражей.

Задержанные рассказали, что спрятали часть похищенного в лесу недалеко от поселка Ухтомский. В указанном месте были найдены часы, ноутбуки, телефон.