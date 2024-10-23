В Королеве задержали женщину, которая ударила ножом сожителя

В Королеве задержали жительницу, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире дома по улице Коминтерна. Женщина и ее сожитель распивали спиртное, когда между ними возник конфликт.

В ходе разборок подозреваемая ударила мужчину ножом. Потерпевший был госпитализирован.

Женщину задержали. На нее заведено уголовное дело.