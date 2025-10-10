В Королеве завершат капремонт дошкольного отделения лицея

В микрорайоне Юбилейный Королева завершается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершают отделочные работы, проводят пусконаладочные работы инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здание уже подано тепло, ведется поставка мебели», — говорится в сообщении.

В работах задействованы 48 человек и три единицы техники. Они утеплили фасад здания, кровлю, заменили все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтировали внутренние помещения, модернизировали пищеблок.

Площадь детского сада составляет более 1,9 тыс. кв. м, он рассчитан на 240 мест. Завершить все работы в нем планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.