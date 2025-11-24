В Королеве завершили капремонт пятого детского сада

В Королеве на улице Пионерская, д. 47А завершился капитальный ремонт детского сада, рассчитанного на 107 мест, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Строители оборудовали шесть детских групп, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны, установили мебель, систему видеонаблюдения и не только. На прилегающей территории появились 11 новых детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.

