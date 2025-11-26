В Котельниках построят воспитательно-образовательный комплекс

В микрорайоне Опытное поле в подмосковных Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 2,45 тыс. мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В строительстве задействованы около 250 рабочих, они обновляют фасад, занимаются установкой окон и витражей, монтажом инженерных систем, возведением внутренних перегородок.

Площадь комплекса составит почти 45 тыс. кв. м, в его состав войдут школа и детский сад. Для детей обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал, помещения для изучения технологий и не только, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

