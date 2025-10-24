В Котельниках в составе квартала «Томилинский бульвар» появилась женская консультация

В квартале «Томилинский бульвар» в Котельниках открылась современная женская консультация, рассчитанная на прием 100 пациенток, ее построила компания «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В медучреждении разместили кабинеты акушеров-гинекологов, терапевтов и специалистов УЗИ-диагностики, зоны ожидания с мягкой мебелью и не только. Отметим, что на территории квартала расположены 11 корпусов и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, в том числе три собственных детских сада.

