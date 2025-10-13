В Котельниках возвели новостройку в ЖК «Белая дача парк»

В городском округе Котельники ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом в составе жилого квартала «Белая дача парк», компании «ПИК» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 744 квартиры общей площадью более 32,3 тыс. кв. м различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. На первом этаже есть коммерческие помещения, в которых откроются магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы. Во дворе расположены детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.