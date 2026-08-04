В коттеджном поселке «Кембридж» в Истре построили восемь домов блокированной застройки, ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные сблокированные дома расположены в деревне Красный Поселок, в общей сложности проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жильцам доступны детский сад, творческие мастерские, детские площадки, зоны для тихого отдыха, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. В поселке также обустроены пять бульваров с ландшафтным дизайном и специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.