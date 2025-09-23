В Красногорске диспансеризацию прошли более 50 тыс. жителей

С начала 2025 года диспансеризацию в Красногорске прошли почти 55 тыс. жителей в возрасте от 18 до 39 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что такие обследования позволяют выявить заболевания, многие из которых на начальных стадиях протекают бессимптомно, а также факторы риска. Пройти их можно во всех поликлиниках Красногорской больницы, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Помимо этого, жители смогут пройти в них вакцинацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.