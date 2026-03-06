В Красногорске на четверть завершили капремонт учебного корпуса колледжа

На улице Речная, 7а, в городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, стройготовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, строители подрядной организации ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт кровли и фасада.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем заменят двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, возведут внутренние перегородки, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы и не только. Открыть учреждение планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.