В Красногорске на территории ЖК «Малина» открыли детский сад

В поселке Нахабино городского округа Красногорск в жилом комплексе «Малина» открылся детский сад, рассчитанный на 196 мест, девелопером проекта выступила ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составила 2,9 тыс. кв. м, в нем два этажа. Там разместили восемь групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Кроме того, для детей обустроили пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. Детский сад передали в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.