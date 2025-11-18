В Красногорске на территории ЖК «Станиславский» высадят более 42 тыс. растений

В Красногорске продолжается строительство жилого квартала бизнес-класса «Станиславский», девелопер проекта — компания «ОМ Девелопмент» отвела почти 49% территории комплекса под посадку более 42 тыс. растений. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На территории появятся как крупные деревья, так и декоративные травы. Масштабное озеленение станет важной частью концепции благоустройства – проект предполагает посадку 180 лиственных и 79 хвойных деревьев, 365 лиственных кустарников, а также более 25 тыс. хвойных и лиственных кустарников в групповых посадках. Кроме того, в композицию войдут более 40 тыс. многолетних и декоративных трав.

«Озеленение – не просто элемент благоустройства, а важная часть философии проекта. Мы создаем комфортное и гармоничное пространство, где природа становится естественным продолжением архитектуры», – отметила директор по продукту компании «ОМ Девелопмент» Диана Насирова.

