В Красногорске начнется передача ключей в домах последней очереди ЖК «Тетрис»

В Красногорске ввели в эксплуатацию два дома в жилом комплексе «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо», процедура передачи квартир начнется 3 августа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь корпусов №6 и №7 составляет 41 тыс. кв. м, первыми ключи получат жители квартир в корпусе №7. В ведомстве уточнили, что записаться на выдачу ключей можно через приложение «Dispex Дом» на сайте застройщика.

Квартал находится вблизи станции МЦД «Павшино», на территории действует собственный торговый центр, есть поликлиники №2 и №180, филиал гимназии №7 им. Д. П. Яковлева с дошкольным отделением. В комплексе реализована концепция «двор без машин».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.