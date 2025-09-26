В Красногорске открыли новый детский сад в ЖК «Ильинские луга»

В Красногорске в составе ЖК «Ильинские луга» открыли новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, его построила компания «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь здания превысила 6 тыс. кв. м, в нем разместили 15 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. В саду также появились пищевой блок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. На прилегающей территории есть площадки для активных занятий, крытые песочницы, баскетбольная площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.