В Красногорске подвели итоги работы регионального отделения Российского движения детей и молодежи

В Красногорске в Доме правительства Московской области прошло заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, на котором подвели итоги работы подмосковного отделения Российского движения детей и молодежи. Региональное отделение «Движения Первых» насчитывает более 422 тыс. активистов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Подмосковное отделение „Движения Первых“ активно развивается. <…> Хочется поблагодарить коллег из муниципалитетов за вовлеченность в эту работу. У нас теперь в каждом округе есть советы при главах, в рамках которых и реализуется основная деятельность на местах. Под эгидой нового нацпроекта „Молодежь и дети“ в Подмосковье проходит множество мероприятий. Просим муниципалитеты и дальше оказывать поддержку местным отделениям», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в образовательных, спортивных и культурных учреждениях региона работают более 1 тыс. первичных отделений «Движения Первых», а на базе всех молодежных центров — 50 местных. Помимо этого, в регионе делают акцент на профилактику деструктивного поведения среди детей и молодежи. 23 июня стартовала профильная смена «Движения Первых» в «Авангарде», ее уже посетили порядка 500 ребят.

В общей сложности летом в учебно-методическом центре пройдет пять смен «Растим патриотов России!», которые посетят порядка 3 тыс. человек. Помимо этого, участники регионального отделения активно вовлечены в работу пришкольных лагерей.

Председатель регионального отделения РДДМ Анастасия Бочарова добавила, что в Подмосковье также запустили адресную службу поддержки «Поговорим», куда можно обратиться за помощью по любой актуальной проблеме, а также действует отдельный курс «Поговорим? Буллинг в детском коллективе».

Кроме того, региональное отделение реализует на территории области и свои инициативы. Одна из них — конкурс «Лидеры Подмосковья». Он направлен на поддержку и развитие молодежи. Среди флагманских проектов — «Семейный фестиваль на газоне», «Именами Героев», «Шеврон форму красит» и не только.

Напомним, что Российское движение детей и молодежи создали по инициативе школьников в июле 2022 года. Президент России Владимир Путин поддержал их идею и согласился возглавить его наблюдательный совет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.