В Красногорске после самовольного ухода 5-летнего мальчика из детсада возбудили дело

Уголовное дело завели после того, как в Красногорском городском округе воспитанник детского сада самовольно ушел из учреждения, передает ГСУ СК России по Подмосковью. По факту случившегося Прокуратура Московской области организовала проверку.

Случай произошел в октябре в Путилкове. Малолетний мальчик остался без присмотра воспитателя и вышел из детсада. После этого он покинул территорию учреждения и дошел до магазина продуктов. Продавец сообщила о случившемся родителям ребенка.

Как отметили в областной прокуратуре, ребенку пять лет. Продавец магазина отвела мальчика домой.