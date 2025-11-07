В Красногорске поставили на кадастр дом в ЖК «Ангелово-Резиденц»

В ЖК «Ангелово-Резиденц» в Красногорске поставили на кадастровый учет новый многоквартирный дом, рассчитанный на 42 квартиры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостройки составляет около 3 тыс. кв. м, во дворах специалисты провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха.

На территории ЖК доступны детский сад, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны. В планах – строительство второго детского сада и школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.