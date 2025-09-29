В Красногорске поставили на кадастр новостройку в ЖК «Level Лесной»
Фото: [Level Group]
В Красногорске поставили на кадастровый учет многоквартирный дом в ЖК «Level Лесной». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройка состоит из одного корпуса, в ней расположена 561 квартира. На территории есть подземный паркинг на 359 машино-мест, 50 кладовых и коммерческая инфраструктура на первых этажах. Кроме того, жильцам доступны детские и спортивные площадки, тихие зоны отдыха, прогулочные аллеи с навесами.
