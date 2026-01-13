В Красногорске построили школу в составе ЖК «Изумрудные Холмы»

В Красногорске в жилом комплексе «Изумрудные Холмы» построили новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 мест, ГК «Эталон» выдали разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании четыре этажа, его площадь превысила 11,7 тыс. кв. м. Для школьников обустроили актовый зал и два спортивных зала, специализированные кабинеты, библиотечно-информационный центр с читальным залом, зоной IT и демонстрационным пространством и не только.

В микрорайоне также работают четыре детских сада и три школы, детская художественная школа, хореографическая школа и городская поликлиника.

