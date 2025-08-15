В Красногорске пройдет акция «Объединяя поколения»

В субботу, 16 августа, в детском городке «Сказочный» городского округа Красногорск пройдет акция Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области «Объединяя поколения». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нее в автогородке парка для жителей всех возрастов подготовят различные активности. Среди них – мастер-класс «Самокат и я», творческий мастер-класс по созданию светоотражателей и не только. Для участников также подготовят подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+