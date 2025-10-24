В Красногорске прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотника

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, которые пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в пятницу, 24 октября, примерно в 04:00, был поврежден 14-этаж жилого дома на бульваре Космонавтов. По предварительным данным есть пострадавшие, в числе которых ребенок, им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам в прокуратуре региона действует горячая линия по номеру +7 (916) 240-31-28.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помощь пострадавшим при атаке дрона на дом в Красногорске.