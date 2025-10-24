Губернатор Подмосковья пообещал помощь пострадавшим при атаке дрона на дом в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все пострадавшие в результате атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске получат необходимую поддержку. Соответствующее заявление он разместил в своем официальном телеграм-канале.

ЧП произошло около двух часов назад на бульваре Космонавтов. По словам главы региона, дрон поразил квартиру на 14-м этаже многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

«У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — уточнил Воробьев.

Четверо пострадавших были оперативно госпитализированы. Трое взрослых доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1, а ребенок — в специализированный Центр им. Рошаля. На месте происшествия работают все экстренные службы, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов, а также глава городского округа.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 111 беспилотников над регионами РФ в ночь на 24 октября.