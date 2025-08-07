В Красногорске прошла встреча Александра Овечкина и участников турнира ОвиCUP
Александр Овечкин встретился с юными хоккеистами Красногорска
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Красногорске состоялась встреча знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и юных спортсменов-участников турнира ОвиCUP. Об этом рассказали пресс-службе администрации Красногорска.
Соревнования проходят уже в седьмой раз при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Встреча прошла на территории «Красногорск Арены». Овечкин посмотрел несколько матчей финального тура соревнований, а затем пообщался с юными хоккеистами. После этого ребята сфотографировались с именитым спортсменом и взяли у него автографы.
Финал чемпионата состоится 9 августа.
