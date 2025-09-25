В Красногорске провели полуфинал конкурса «Женщина — Герой»
Фото: [Министерство территориальной политики МО]
Полуфинал конкурса «Женщина — Герой» прошел в Красногорске. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области. Глава ведомства Юлия Губанова вошла в состав жюри.
«Ожидание своего любимого — большое испытание для женщины. Но именно вы доказываете: несмотря ни на что, можно находить силы и вдохновение, продолжать творить, воспитывать детей, поддерживать близких и дарить свет другим людям», — обратилась она к участницам.
Аналогичные мероприятия пройдут в Подольске и Одинцово — 1 и 12 октября соответственно.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с участниками областного проекта «Герои Подмосковья».