Полуфинал конкурса «Женщина — Герой» прошел в Красногорске

Фото: [Министерство территориальной политики МО]

Полуфинал конкурса «Женщина — Герой» прошел в Красногорске. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области. Глава ведомства Юлия Губанова вошла в состав жюри.

«Ожидание своего любимого — большое испытание для женщины. Но именно вы доказываете: несмотря ни на что, можно находить силы и вдохновение, продолжать творить, воспитывать детей, поддерживать близких и дарить свет другим людям», — обратилась она к участницам.

Аналогичные мероприятия пройдут в Подольске и Одинцово — 1 и 12 октября соответственно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с участниками областного проекта «Герои Подмосковья».

