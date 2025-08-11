В Красногорске реализуют пилотный проект по установке контейнеров для сбора отходов

В городском округе Красногорск реализуется пилотный проект по установке контейнеров для сбора отходов, ход проведения работ проверили глава округа Дмитрий Волков, заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и депутат Госдумы Сергей Колунов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Первая в Красногорске площадка, где накопители убраны под землю, а на поверхности расположены отсеки для загрузки отходов, расположена на территории ЖК «Молодежный». После вызова контейнеры поднимаются на поверхность с помощью подъемника, затем они вернутся в исходное положение. Это сохраняет эстетичный вид контейнерной площадки. В 2025 году в рамках проекта обновили 50 контейнерных площадок, до конца года в планах — обустроить еще более 20 площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.