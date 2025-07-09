В Красногорске спасли подростка, у которого вырос волос в глазу

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступила 14-летняя девочка-подросток, у которой в конъюнктиве (слизистой оболочке левого глаза) вырос волос. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Волос длиной около 1 см напоминал ресницу, но располагался в нетипичном месте. Он выступал из-под века и вызывал дискомфорт.

«Хотя само образование не представляло угрозы, постоянный дискомфорт стал показанием к хирургическому вмешательству. Мы провели удаление новообразования бульбарной конъюнктивы под общим наркозом, а затем провели гистологическое исследование удаленных тканей», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

По его словам, операция прошла успешна. После этого пациентку выписали домой на амбулаторное лечение, ее самочувствие улучшилось.

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