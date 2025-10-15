В Красногорске стартовала выдача ключей от квартир в корпусе 1.8 ЖК «Новая Рига»

В корпусе 1.8 жилого комплекса «Новая Рига» в городском округе Красногорск началась выдача ключей от квартир, их получат 829 семей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Объект поставили на кадастровый учет, ему присвоили адрес: Московская область, городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, д. 21. Площадь дома составила более 52,3 тыс. кв. м, он стал последним корпусом в рамках комплексной застройки территории ЖК «Новая Рига» от девелопера проекта — ГК «Гранель».

На территории ЖК также построили два детских сада на 550 мест и общеобразовательную школу на 1,15 тыс. учеников. На первых этажах жилых домов работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. На завершающей стадии — строительство детско-взрослой поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.