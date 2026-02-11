В Красногорске стартовало строительство новостройки в ЖК «Ильинойс»

В Красногорске в ЖК «Ильинойс» ГК «Гранель» приступила к возведению жилого дома № 3, который будет состоять из двух корпусов, рассчитанных на 2,1 тыс. квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь жилого дома составит 155,5 тыс. кв. м, на первом этаже дома разместятся детско-взрослая поликлиника, супермаркет и другие помещения общественного назначения. В подземной части разместят паркинг и кладовые помещения.

На территории комплекса уже ввели в эксплуатацию жилые дома № 1 и 2, открыли детский сад «Карамелька» на 250 мест. Там также проведут реконструкцию учебного блока на 975 учащихся на территории гимназии № 7 и возведут детсад для 200 мест.

