В Красногорске строители приступили к благоустройству территории новой школы в Павшинской Пойме

В городском округе Красногорск продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, в микрорайоне Павшинская Пойма, строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству социальных объектов за счет бюджетных средств. Начальник участка генподрядной организации Дмитрий Леонов уточнил, что общая строительная готовность достигла 87%.

Площадь здания составила около 30 тыс. кв. м, в нем разместят учебные кабинеты, кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовую и многофункциональные спортивные залы. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и зоны отдыха. Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.