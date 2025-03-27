В Красногорске строительство тоннеля на Путилковском шоссе выполнили более чем наполовину

Тоннель, который возводится на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в Красногорске, построен уже более чем наполовину. Степень готовности объекта достигла 60%, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте почти полностью установили ограждающие конструкции для проведения работ в подземной части тоннеля. Также продолжаются работы по бетонированию и гидроизоляции стен и основания открытой части.

Движение по тоннелю откроется в четвертом квартале 2025-го.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в округах области будут открыты четыре новых пешеходных перехода через железную дорогу.