В Красногорске строительство тоннеля на Путилковском шоссе выполнили более чем наполовину
Тоннель на Путилковском шоссе в Красногорске построен уже на 60%
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Тоннель, который возводится на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в Красногорске, построен уже более чем наполовину. Степень готовности объекта достигла 60%, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На объекте почти полностью установили ограждающие конструкции для проведения работ в подземной части тоннеля. Также продолжаются работы по бетонированию и гидроизоляции стен и основания открытой части.
Движение по тоннелю откроется в четвертом квартале 2025-го.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в округах области будут открыты четыре новых пешеходных перехода через железную дорогу.