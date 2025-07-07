В Красногорске в честь Дня семьи, любви и верности провели фестиваль народного творчества

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Фестиваль народного творчества, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, прошел на территории Иоанно-Златоустовского храма в деревне Козино под Красногорском. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве социального развития Московской области анонсировали фестиваль в честь Дня любви, семьи и верности в усадьбе Гребнево.

В рамках фестиваля в Козино выступили творческие коллективы КДК «Красногорье». Также прошли творческие мастер-классы и активности для детей, работала ярмарка.

Центральным событием программы стало чествование десяти семейных пар. Им вручили подарки от администрации округа и иконки Иоанно-Златоустовского храма.

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