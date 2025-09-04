В Красногорске в квартале «Ильинские луга» появился новый детский сад

В Красногорске в составе квартала «Ильинские луга» построили новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, компании ПИК выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение вошло в состав «Ильинской средней общеобразовательной школы», оно рассчитано на 15 групп для детей в возрасте от трех до семи лет. Для них обустроили спортивный и актовый залы, комнаты для дополнительных занятий и развивающих игр, медицинский кабинет, на прилегающей территории – песочницы, площадки для игр и праздников, баскетбольную площадку, зоны с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.