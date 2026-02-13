В Красногорске возведут четыре корпуса в ЖК «Аникеевский»

В Красногорске в рамках комплексного развития территорий возводят ЖК «Аникеевский» от ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 12.1 началась кладка наружных стен, в корпусе 12.2 — выполняется остекление. В корпусе 13 строители продолжают монолитные работы и кладку наружных стен, в корпусе 1.1 — заливают монолит на втором этаже.

На территории комплекса уже ввели в эксплуатацию 10 домов, построили детский сад, сдали поликлинику. Во второй очереди проекта там также появятся детские сады, поликлиника, парковки. Недалеко находится станция МЦД-2 «Аникеевка».

