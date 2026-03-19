В Красногорске возведут дома в ЖК «Аникеевский»

В Красногорске продолжается строительство домов в жилом комплексе «Аникеевский», девелопер проекта — ГК «Гранель» ведет работы на площадке семи корпусов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, например, на площадке корпуса 1.2 начались подготовительные работы, в корпусе 7 - приступили к устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции. В корпусе 12.1 завершается гидроизоляция, ведется заливка монолита, кладка наружных стен и внутренних перегородок. Работы также проходят в корпусе 13, 1.1 и 12.2.

В первой очереди проекта строители возведут 10 домов высотой от четырех до шести этажей с дворами, закрытыми для автомобилей. В состав комплекса войдут детское учреждение и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.