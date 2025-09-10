В Красногорске возведут новостройку в ЖК «Ильинойс»

Девелопер — ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Ильинс» в Красногорске, застройщик возводит жилой дом № 2, состоящий из двух корпусов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершают на объектах устройство кровли и отделку фасада, кладку внутренних перегородок, отделку мест общего пользования, а также выполняют устройство внутренних инженерных систем. По госпрограмме на территории жилого комплекса уже построили детский сад на 250 мест. В планах возвести еще один детский сад на 200 мест и провести реконструкцию учебного корпуса на 975 учащихся на территории гимназии № 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.