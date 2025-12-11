В Красногорске возведут новый детский сад

В деревне Поздняково, городской округ Красногорск, на территории жилого квартала «Станиславский» возведут новый детский сад, архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области согласовала его облик. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект нового детского сада в городском округе Красногорск рассчитан на 120 мест и предусматривает пять помещений для разновозрастных групп детей, от ясельной до подготовительной», – сообщила министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Для детей обустроят трансформируемые спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков, медицинский блок, пищеблок, постирочную. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина добавила, что проектировщики оформили фасад окнами в ритмичном порядке, а также добавили панно из керамики с изображением птиц.

На прилегающей территории появятся пять игровых и одна физкультурно-оздоровительная площадка, а также места для кратковременной остановки транспорта. Получение разрешения на строительство запланировано на I квартал 2026 года, ввод объекта в эксплуатацию – на конец 2027 года.

