В Красногорске возведут школу в ЖК «Квартал Строгино»

В ЖК «Квартал Строгино» городского округа Красногорск возводят школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, девелопер проекта — группа «Самолет» планирует открыть ее в 2027 году. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его общая площадь составит 17,2 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями, помещениями для групп продленного дня и мастерскими, зоны с мягкой мебелью, актовый зал, два спортзала с раздевалками и душевыми комнатами и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.