В Красногорске возведут жилой комплекс «Левел Лесной»

В Красногорске продолжается строительство жилого комплекса «Левел Лесной», девелопер Level Group завершил возведение монолита во 2-м корпусе дома 26, в 1-м и 5-м корпусах — работы продолжаются, готовность составляет 85%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На строительной площадке 3-го и 4-го корпусов строители ведут кровельные работы, гидроизоляцию стилобата и монтаж оконных конструкций, в доме 26 — отделку индивидуального теплового пункта и насосной, в доме 24 — гидроизоляцию стилобатной части и устройство кровли двух корпусов и другие работы.

На территории комплекса также появятся частная школа, детский сад и благоустроенный двор без машин, на первых этажах — коммерческие помещения с торговыми точками. Для детей обустроят игровые площадки с песочницей и качелями, полосу препятствий, канатные и веревочные элементы, тарзанку и футбольное поле. Главная особенность комплекса — собственный лесопарк площадью 5,1 га.

