Финальный турнир Всероссийской акции «Шахматная партия Единства» состоялся в Доме культуры «Победа» в Раменском округе. За досками встретились дети от шести лет, взрослые любители, профессиональные спортсмены, а также участники СВО и члены их семей, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Отборочные этапы проходили в округах Подмосковья с октября на базе Шахматных клубов Сергея Карякина и муниципальных площадок. В финал вышли призеры местных соревнований, занявшие первые три места.

Сенатор РФ, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил, что акция стала частью проекта «Шахматы для СВОих» и охватила все муниципалитеты региона. По его словам, за год в округах и реабилитационных центрах области открыли 16 специализированных клубов, где ветераны и их близкие тренируются и готовятся к крупным соревнованиям.



Инициативу «Шахматы для СВОих» развивает Федерация шахмат Подмосковья. В планах проекта — провести 900 занятий и 75 турниров, привлечь к региональным активностям более 750 человек, а на федеральном уровне охватить около 4,5 тыс. участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета при президенте РФ на тему развития массового и профессионального спорта в стране.