В Красногорске вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого в 2025 году
К 9 годам колонии приговорили мужчину за убийство знакомого в Красногорске
Фото: [Прокуратура МО]
В Красногорске вынесли приговор мужчине, который весной 2025 года зарезал своего знакомого. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, передает прокуратура Московской области.
Преступление было совершено 8 мая 2025 года в Красногорске. Подсудимый поссорился со своим знакомым и избил его. После этого он ударил потерпевшего ножом в область головы. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры. В его рамках обсудили итоги работы ведомства в 2025 году и определили задачи на 2026-й.