В Красногорске вынесли приговор мужчине, который зарезал знакомого в 2025 году

В Красногорске вынесли приговор мужчине, который весной 2025 года зарезал своего знакомого. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, передает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено 8 мая 2025 года в Красногорске. Подсудимый поссорился со своим знакомым и избил его. После этого он ударил потерпевшего ножом в область головы. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте.

