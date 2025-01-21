В Красногорске вынесли приговор участникам преступного сообщества, незаконно вырубившим лес на 50 млн руб.

В Красногорске вынесли приговор организаторам и участникам преступного сообщества по делу о хищении древесины и незаконной рубке леса. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в 2015 году бывший зампред Комлесхоза Подмосковья и экс-гендиректор ГКУ МО «Мособллес» создали преступную группу с целью хищения леса. К сообществу присоединились руководители подведомственных комитету учреждений и сотрудники ООО «Плитинвест».

С 2016-го по 2021-й злоумышленники путем дачи взяток незаконно вырубили гектары здорового леса под видом санитарно-оздоровительных рубок. Древесину продали различным фабрикам. В результате РФ был причинен ущерб более чем на 50 млн руб.

Организаторов группы приговорили к 10 и 9 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого и общего режимов, а также обязали их выплатить штрафы в размере 8 и 6 млн руб. Соучастников приговорили к срокам от 5 до 8 лет в исправительных колониях строгого и общего режимов со штрафами на 27 млн руб. Кроме того, по гражданскому иску Комлесхоза Подмосковья суд взыскал с подсудимых более 44 млн руб., а по иску ФГБУ «Лосиного острова» — 42 млн руб. компенсации.