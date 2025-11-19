В Красногорской больнице успешно прооперировали мужчину со стаканом в прямой кишке

Врачи Красногорской больницы успешно прооперировали мужчину со стаканом в прямой кишке. О необычном случае из практики специалистов рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 42 лет, который жаловался на задержку стула. Оказалось, что причиной стал стакан в прямой кишке. Как инородное тело там оказалось, пациент не рассказал.

Мужчину направили на операцию, в ходе которой врачи без проведения разрезов вытащили стакан из кишки. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, и был выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал инициативу о платном ОМС для неработающих трудоспособных граждан.