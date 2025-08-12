В красногорском ЖК «Серебряница» пресекли незаконную торговлю алкоголем

В ЖК «Серебряница» в Красногорске пресекли незаконную торговлю алкоголем, сотрудники отдела потребительского рынка администрации городского округа и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели проверку магазина «Продукты 24» на Серебряном бульваре по обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В результате было изъято более 40 коробок с алкогольной продукцией. Старший инспектор отдела потребительского рынка администрации муниципалитета Олег Кочетков уточнил, что в магазине продавали алкоголь после 23:00. Кроме того, были зафиксированы реализация спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним и отсутствие регистрации продукции в системе ЕГАИС. За это предусмотрена ответственность по статье 14.19 КоАП РФ с наложением штрафа и изъятием всей алкогольной продукции.

