В Краснознаменске почти наполовину построили образовательный комплекс

В Краснознаменске на улице Связистов продолжается строительство образовательного комплекса, рассчитанного на 770 мест, его стройготовность достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители выполняют работы по установке металлических конструкций и оконных блоков. В состав корпуса площадью более 14,3 тыс. кв. м войдут школ и детский сад. Дошкольное отделение будет рассчитано на 10 групп. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, а также благоустроенные зоны отдыха для детей и взрослых. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.