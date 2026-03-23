В квартале «Белый Град» в Мытищах построят детский сад

Н а территории жилого квартала «Белый Град» в Мытищах ведется строительство детского сада, рассчитанного на 350 мест, проект реализует девелопер Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 14 групп. Для детей обустроят классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, столовую, медицинский кабинет. На благоустроенной территории на улице есть две детские площадки. Ввести детсад в эксплуатацию планируется вместе с домами первой очереди квартала «Белый Град».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.