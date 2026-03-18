В квартале «Ильинские луга» Красногорска появится пожарное депо
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В квартале «Ильинские луга» городского округа Красногорск возводят пожарное депо, компания ПИК завершает монолитные работы и прокладку наружных инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь объекта составит 3 тыс. кв. м, там обустроят служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал. На территории появятся тренировочная башня, стадион и площадки для физподготовки личного состава.
На территории квартала уже возвели 28 жилых домов, школу, четыре детских сада, в стадии строительства находятся еще одна школа, детский сад, поликлиника.
