В квартале «Ильинские луга» Красногорска появится пожарное депо

В квартале «Ильинские луга» городского округа Красногорск возводят пожарное депо, компания ПИК завершает монолитные работы и прокладку наружных инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составит 3 тыс. кв. м, там обустроят служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал. На территории появятся тренировочная башня, стадион и площадки для физподготовки личного состава.

На территории квартала уже возвели 28 жилых домов, школу, четыре детских сада, в стадии строительства находятся еще одна школа, детский сад, поликлиника.

