В Ленинском достроили детский сад в ЖК «Первый Донской»

В деревне Сапроново Ленинского округа построили детский сад, рассчитанный на 300 детей из жилого комплекса «Первый Донской», где продолжается застройка. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании три этажа, его площадь составила порядка 4,3 тыс. кв. м. Там обустроили 12 групповых для детей разного возраста. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, деревья и кустарники, газоны и цветники, а также теневые навесы.

Инспекторы ведомства контролировали ход проведения работ, провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии проекту. Учреждение готово к вводу в эксплуатацию, застройщиком выступила компания «СЗ «Столица Юга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.