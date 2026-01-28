В Ленинском на треть готова новостройка в ЖК «Первый Квартал»

В деревне Сапроново Ленинского округа более чем на треть готов один из семи строящихся многоквартирных домов в составе второй очереди ЖК «Первый Квартал», он будет рассчитан на 128 квартир. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Часть из квартир будет со свободной планировкой, что позволит владельцам самостоятельно выбрать толщину и материал межкомнатных перегородок. Строительство корпуса № 7 планируют завершить осенью 2027 года.

Кроме того, на территории комплекса завершается строительство школы, рассчитанной более чем на 1,6 тыс. мест. Ее площадь составит 27 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.